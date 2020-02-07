В Украине создают Долговое агентство

Правительство на заседании в среду, 12 февраля, приняло решение о создании Долгового агентства, сообщил премьер Алексей Гончарук в своем Telegram-канале. Создание такого агентства было предусмотрено поправками в Бюджетный кодекс, который Рада приняла еще в ноябре прошлого года.

“Правительство создало Долговое агентство, чтобы наша страна не имела проблем с погашением ранее взятых заимствований… Создание Долгового агентства – необходимое условие выполнения плана действий правительства по снижению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов… Такая модель успешно работает, например, в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Швеции”, – отметил премьер в сообщении.

Это новое агентство будет отдельным центральным органом исполнительной власти. По мнению властей, оно сможет более комплексно и эффективно использовать инструменты по управлению госдолгом. Ожидается также, что создание Долгового агентства позволит избежать кризисов ликвидности и платежеспособности в начале бюджетных периодов.

Напомним, еще в начале января в Министерстве финансов заявили, что в 2020 году в Украине появится Офис финансового контроля, Долговое агентство и Бюро финансовых расследований.