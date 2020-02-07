0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 196 0

В Украине создают Долговое агентство

В Украине создают Долговое агентство

Правительство на заседании в среду, 12 февраля, приняло решение о создании Долгового агентства, сообщил премьер Алексей Гончарук в своем Telegram-канале. Создание такого агентства было предусмотрено поправками в Бюджетный кодекс, который Рада приняла еще в ноябре прошлого года.

“Правительство создало Долговое агентство, чтобы наша страна не имела проблем с погашением ранее взятых заимствований… Создание Долгового агентства – необходимое условие выполнения плана действий правительства по снижению расходов налогоплательщиков на обслуживание долгов… Такая модель успешно работает, например, в Австрии, Бельгии, Нидерландах, Германии, Швеции”, – отметил премьер в сообщении.

Это новое агентство будет отдельным центральным органом исполнительной власти. По мнению властей, оно сможет более комплексно и эффективно использовать инструменты по управлению госдолгом. Ожидается также, что создание Долгового агентства позволит избежать кризисов ликвидности и платежеспособности в начале бюджетных периодов.

Напомним, еще в начале января в Министерстве финансов заявили, что в 2020 году в Украине появится Офис финансового контроля, Долговое агентство и Бюро финансовых расследований.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.