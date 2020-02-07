Постепенное уменьшение ставки НДС: применить нельзя оставить (мнение читателей Finance.ua)

Недавно мы писали о том, что в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, авторы которого предлагают уменьшить размер основной ставки НДС с 20% до 15%. Предполагается, что на этот процесс выделят пять лет.

Авторы законопроекта уверены, что снижение ставки налога до 15% в течение 5 лет будет полезно и для государства, и для населения, а в средне- и долгосрочной перспективе позволит компенсировать даже потери. По их словам, это будет стимулировать оборот финансовых ресурсов, а также обеспечит для конечных потребителей товары и услуги по более низким ценам.

Уменьшение будет происходить постепенно: в 2021 году до 19%, в 2022 – до 18%, в 2023 – 17%, в 2024 – 16% и в 2025 году – до 15%.

Большинство читателей Finance.ua считают вопрос отмены НДС вопросом “даже не вчера”. К примеру, Конрад Карлович уверен, что НДС давно надо было отменить, ведь именно из-за него так существенно сократилось производство

Читатель falko13 советует властям ускорить процесс снижения ставки налога и действовать более решительно:

А вот sal считает налог на добавленную стоимость одним из источников, на которых держится государство. Между прочим, доход Государственного бюджета Украины от НДС с импортных товаров составил 29.03% от всех доходов, от НДС с отечественных – 8.91%. Такие данные озвучивали в Госказначействе в декабре 2019 года.

Тут LutsMan к слову вспомнил комментарий одного из налоговиков:

Форумчанин Watcher не верит, что депутаты согласятся принять этот законопроект. По его словам, НДС “кормит” не только государство, но и все схемы по его возмещению:

Пользователь Волгарь даже предложил свой вариант замены НДС, чтобы покрыть выпадающие доходы – налог с продаж. Как аналогию, форумчанин привел систему VAT (Value Added Tax – налог на добавленную стоимость) в других странах, где НДС указывается в чеке при личном потреблении: