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В России упростили получение гражданства украинцам

В России упростили получение гражданства украинцам

Госдума России в среду, 12 февраля, приняла законопроект о возможности отмены собеседования для граждан Украины и Беларуси при получении ими статуса носителя русского языка.

Такой статус дает возможность его обладателю получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Согласно законопроекту, граждане Беларуси и Украины, свободно владеющие русским языком, при подаче лично заявления о признании их носителями русского языка и при наличии оснований могут быть признаны комиссией носителями русского языка без прохождения собеседования. Под основаниями подразумевается то, что сами заявители или их прямые родственники постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах государственной границы РФ.

Ожидается, что принятие этого закона упростит эту процедуру для почти 172 тысяч граждан Украины и 32 тысяч граждан Беларуси, которые постоянно проживают в России и уже имеют вид на жительство.

По данным МВД РФ, в 2019 году российское гражданство получили или восстановили 299 422 гражданина Украины.

По материалам ИТАР-ТАСС
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