Члены набсоветов госкомпаний в среднем получают 100 тысяч в месяц

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Член независимого наблюдательного совета госкомпании в среднем получает 1,2 млн грн в год, в частности, в “Укрпочте” член наблюдательного совета получает 4 тысячи евро в месяц, в “Нафтогазе” – 20 тысяч евро.
Об этом рассказал исполнительный директор Офиса реформ Кабмина Антон Ященко.
Размер зарплаты членов наблюдательных советов госкомпаний определяется постановлением Кабмина и зависит от размера годового дохода предприятия.
“Средний размер вознаграждения членов наблюдательных советов в большинстве государственных предприятий составляет около 100 тыс грн в месяц, но в крупнейших стратегических компаниях – “Нафтогазе” или “Укрзализныце” – вознаграждение может быть больше, поскольку их финансовые показатели составляют сотни миллиардов”, – отметил Ященко.
При этом, глава наблюдательного совета имеет право на дополнительное вознаграждение в размере 20%.
Члены наблюдательного совета имеют право на дополнительное вознаграждение в размере 10% от суммы вознаграждения за участие в работе комитета наблюдательного совета и право на возмещение расходов, связанных с исполнением ими своих полномочий.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский объяснил, когда пенсионеры начнут получать большеВчера, 16:00 - 4319 17
Регулятор снизит плату за распределение газа для тех, кто его не потребляетВчера, 20:03 - 1644 11
Накапливайте кто как может: эксперт объяснил, почему проблем с пенсиями будет большеВчера, 21:03 - 19135 11
Метро на Троещину хотят начать строить с "Вокзальной"6 ч. назад - 1695 4
В налоговой объяснили, могут ли ФЛП тратить средства с бизнес-счетов на личные нуждыВчера, 17:02 - 2547 4
Накапливайте кто как может: эксперт объяснил, почему проблем с пенсиями будет большеВчера, 21:03 - 19135 11
Зеленский объяснил, когда пенсионеры начнут получать большеВчера, 16:00 - 4319 17
В налоговой объяснили, могут ли ФЛП тратить средства с бизнес-счетов на личные нуждыВчера, 17:02 - 2547 4
До $14 000 в месяц: Сколько зарабатывают топ-менеджеры в украинском IT (обзор)2 ч. назад - 2508 1
В Киеве инициировали переименование станции ДорогожичиВчера, 14:17 - 2462 22
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)2 ч. назад - 151
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 1452
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 1131 2
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 1208
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1501