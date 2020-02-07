Члены набсоветов госкомпаний в среднем получают 100 тысяч в месяц

Член независимого наблюдательного совета госкомпании в среднем получает 1,2 млн грн в год, в частности, в “Укрпочте” член наблюдательного совета получает 4 тысячи евро в месяц, в “Нафтогазе” – 20 тысяч евро.

Об этом рассказал исполнительный директор Офиса реформ Кабмина Антон Ященко.

Размер зарплаты членов наблюдательных советов госкомпаний определяется постановлением Кабмина и зависит от размера годового дохода предприятия.

“Средний размер вознаграждения членов наблюдательных советов в большинстве государственных предприятий составляет около 100 тыс грн в месяц, но в крупнейших стратегических компаниях – “Нафтогазе” или “Укрзализныце” – вознаграждение может быть больше, поскольку их финансовые показатели составляют сотни миллиардов”, – отметил Ященко.

При этом, глава наблюдательного совета имеет право на дополнительное вознаграждение в размере 20%.

Члены наблюдательного совета имеют право на дополнительное вознаграждение в размере 10% от суммы вознаграждения за участие в работе комитета наблюдательного совета и право на возмещение расходов, связанных с исполнением ими своих полномочий.