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Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)

Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)

Airbus показал концепт нового самолета, построенного по схеме “летающего крыла” – Maveric. Благодаря такой форме фюзеляжа, планируется сократить расход топлива на 20%.

Модель размером 2 метра в длину и 3.2 метра в ширину представляет собой монокрыло площадью 2.3 кв. м с двумя реактивными моторами в хвостовом оперении.

Конструкция позволяет не только экономить до 20% топлива и столько же выбросов СО2, но открывает новые возможности по компоновке салона, кабины пилотов, силовых установок и т.д.

Основное преимущество “летающего крыла” в том, что подъемную силу создает вся поверхность самолета, а это позволяет увеличить массу полезной нагрузки.

В Airbus считают, что проект MAVERIC не обязательно приведет к созданию пассажирского самолета по схеме “летающего крыла”, но некоторые наработки, полученные в рамках программы, могут быть использованы в перспективных проектах.

По материалам Центр транспортных стратегий
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