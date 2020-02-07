0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 24 0

Биткоин подскочил выше $10 тысяч

Биткоин подскочил выше $10 тысяч

Основные криптовалюты в среду, 12 февраля, вернулись к активному росту после того, как более чем 40 немецких банков попросили Федеральное управление финансового надзора Германии разрешить им осуществлять операции с криптовалютой.

На фоне этого сообщения Биткоин (Bitcoin) за сутки, по данным Libertex, подорожал на 5,59% — до $10,32 тысяч, вновь поднявшись выше психологической отметки $10 тысяч, с капитализацией $187,8 млрд, сообщает финансовый скаут Forex Club Айдар Калиаскар.

В то же время некоторый негатив на рынок привнесла новость о том, что потери от преступности в сфере криптовалют в 2019 году достигли $4,5 млрд — по сравнению с 2018 годом они выросли более чем вдвое.

В свою очередь курс Ethereum подскочил на 12,9% — до $248,2 при капитализации $27,1 млрд. Его поддержала новость о том, что финансовый холдинг JPMorgan Chase ведет переговоры о слиянии своего блокчейн-подразделения Quorum со студией разработки Ethereum ConsenSys.

Также XRP укрепился на 6,92% — до $0,28, его капитализация составила $12,6 млрд.

Litecoin подорожал на 7,7% — до $79,1 с капитализацией $5,1 млрд. Эту криптовалюту поддержало известие о том, что платформа цифрового кредитования Cred и Litecoin Foundation заключили стратегическое партнерство. В результате соглашения Cred предоставила возможность владельцам активов в Litecoin получать на них до 10% процентов в год.

По материалам Дело
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Финтех и Карты
Смотри также
Весь рынок:Финтех и Карты
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.