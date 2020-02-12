Получателям субсидий предлагают установить новые газовые котлы

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Чтобы сэкономить потребление газа в несколько раз, необходимо заменить в домах старые и неэффективные котлы на современные и более продуктивные. Запустить в работу такой проект можно с получателей субсидий на газ. Такое заявление сделал глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.
Он считает рациональным, чтобы замена обогревателей оплачивалась из тех средств, которые потребители сэкономят на платежках за отопление.
“Есть огромное количество получателей субсидий, у которых очень старые и неэффективные котлы. Этим потребителям можно поставить современное, более эффективное оборудование, и ту экономию, которая будет получена, использовать для погашения его стоимости”, — подчеркнул Коболев.
На сегодняшний день проект по замене газовых котлов обсуждается.
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