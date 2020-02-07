Ощадбанк прекратил мошеннические действия группы компаний по залоговому имуществу

Государственный Ощадбанк прекратил действия группы компаний Lauffer и регистраторов, направленные на незаконное лишение банка права собственности на недвижимое имущество.

«Банк отразил ряд рейдерских атак, которые происходили с конца октября до середины января в отношении завода в Славянске, приобретенного банком в собственность, и имущества, которое находится в залоге (имущества Уманского консервного комбината), по долгам ООО «ТК «Урожай» (входит в группу компаний Lauffer)», – сообщает пресс-служба Ощадбанка.

Там объясняют, что государственные регистраторы Никольской райгосадминистрации Донецкой области, исполнительного комитета Ивановского сельского совета и Уманской госрайадминистрации Черкасской области провели незаконные действия по отмене в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество записей о праве собственности Ощадбанка на маслоэкстракционный завод в Славянске и имущество Уманского консервного комбината, находящегося в ипотеке банка.

«Ощадбанк безотлагательно отреагировал на эти действия, обратившись с соответствующими жалобами в Минюст», – говорится в сообщении.

Министерством юстиции жалобы банка были удовлетворены, принятые государственными регистраторами решения отменены, их доступ к Госреестру аннулирован.