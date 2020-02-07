Вступил в силу закон о строительстве пандусов без документов о праве собственности

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Закон о разрешении на обустройство пандусов в зданиях без документа о праве собственности и пользования земельным участком в среду, 12 февраля, вступил в силу. Вчера он был опубликован в издании “Голос Украины”.
Документ вступает в силу со дня, следующего за днем опубликования.
В частности, предусмотрены изменения в закон “О регулировании градостроительной деятельности”, которыми разрешается устройство средств беспрепятственного доступа к объектам жилищно-коммунального и общественного назначения, в том числе к подъездам и/или квартирам в жилых домах, лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения при отсутствии документа, удостоверяющего право собственности или пользования земельным участком.
В законе прописано, что объект не может быть принят в эксплуатацию в случае, если он не соответствует требованиям строительных норм, государственных стандартов и правил, в том числе по доступности для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения.
Указано, что порядок устройства средств беспрепятственного доступа к объектам или их разумного приспособления устанавливает Кабинет министров.
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