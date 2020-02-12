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За что не могут уволить с работы: разъяснение Верховного суда

За что не могут уволить с работы: разъяснение Верховного суда

Работника не могут уволить из-за отсутствия у него диплома о высшем образовании. Правда, при условии, если работодатель знал об этом при приеме на работу.

Если человек при трудоустройстве сообщил работодателю об отсутствии специального образования и недостаточности квалификации, однако должным образом выполняет трудовые обязанности, его не могут уволить с работы, говорится в решении Верховного суда.

Так иск в суд подала исполняющая обязанности заведующей дошкольного учебного заведения. Ее уволили, потому что не имела высшего педагогического образования и педагогического стажа в сфере дошкольного образования не менее 3 лет. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск. В частности, возобновил истицу в должности. Однако Апелляционный суд отменил соответствующее решение суда.

В свою очередь Верховный суд кассационную жалобу истицы удовлетворил. Решение Апелляционного суда отменил, а решение суда первой инстанции оставил в силе. Это связано с тем, что Апелляционный суд не установил факта ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей истицей вследствие недостаточной квалификации. Поэтому увольнение – это фактически лишение истца возможности заработка.

По материалам Газета по-Украински
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