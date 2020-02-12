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SEAT первым в Европе начинает использовать автономных роботов в производстве автомобилей

SEAT первым в Европе начинает использовать автономных роботов в производстве автомобилей

Завод SEAT в Мартореле постепенно переходит на интеллектуальное производство, придерживается принципов устойчивого развития и цифровых технологий.

SEAT – первый промышленный производитель в Европе, который использует внешние автоматизированные самоходные тележки, оснащенные функцией навигации с одновременной локализацией и картированием (SLAM-навигацией), соединением 4G и индукционной зарядкой аккумулятора.

На сегодняшний день за пределами производственных мастерских завода Марторель работают восемь автоматизированных самоходных тележек, которые помогают автоматизировать транспортировку запчастей. Новые транспортные средства дополняют 200 существующих автоматически управляемых транспортных средств в мастерских на заводах в Мартореле и Барселоне.

Каждая внешняя автоматизированная самоходная тележка и ее вагоны образуют 25-метровый подвижной состав, который может перевозить груз максимальным весом 10 тонн и преодолевать расстояние 3,5 километра.

Благодаря SLAM-навигации нет необходимости, чтобы этими транспортными средствами управляли провода или магнитная лента, что уменьшает эксплуатационные расходы, поэтому их легче адаптировать к новым маршрутам, а их установка не требует дополнительного строительства дорог.

В целом восемь автоматизированных самоходных тележек могут за день проехать 240 километров. В настоящее время существуют два маршрута между кузнечным, прессовым и металлическим цехами, обеспечивающие поставки боковых частей и мобильных элементов.

Благодаря такому нововведению нет необходимости, чтобы грузовики перевозили запчасти между этими цехами.

По материалам Autogeek
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