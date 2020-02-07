Киберполиция блокировала фишинговую схему завладения криптовалютой

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Работники Управления противодействия киберпреступности в Одесской области совместно со следователями Одесской области под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили двух мужчин в создании противоправного программного обеспечения.
Киберполиция установила, что фигуранты создали фишинговый механизм завладения криптовалютой. Для пользователей все выглядело так, будто они находятся на официальном веб-сайте.
Работа фишингового механизма заключалась в перехвате запросов пользователей при переводе криптовалюты. Происходила подмена криптокошелька получателя на подконтрольные злоумышленникам кошельки. По месту проживания нарушителей киберполиция провела обыск. В результате обыска была изъята компьютерная техника, на которой содержались файлы фишингового механизма. Сейчас мужчинам уже объявлено о подозрении.
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