Google Chrome начнет блокировать закачку незащищенных файлов

Сегодня Google объявил, что скоро начнет предупреждать пользователей Chrome о “небезопасных” загрузках, что является первым шагом в плане полной их блокировки.

“Небезопасно загруженные файлы представляют собой угрозу безопасности и конфиденциальности пользователей. Например, злонамеренно загруженные программы могут быть заменены вредоносным ПО злоумышленниками, а перехватчики могут читать небезопасно загруженные банковские выписки пользователей”, -написал Джо ДеБласио из команды безопасности Chrome в своем блоге.

В апреле, начиная с Chrome 82, браузер будет предупреждать пользователей, которые собираются загрузить исполняемые файлы смешанного содержимого с защищенного веб-сайта.