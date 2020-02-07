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Google Chrome начнет блокировать закачку незащищенных файлов

Google Chrome начнет блокировать закачку незащищенных файлов

Сегодня Google объявил, что скоро начнет предупреждать пользователей Chrome о “небезопасных” загрузках, что является первым шагом в плане полной их блокировки.

“Небезопасно загруженные файлы представляют собой угрозу безопасности и конфиденциальности пользователей. Например, злонамеренно загруженные программы могут быть заменены вредоносным ПО злоумышленниками, а перехватчики могут читать небезопасно загруженные банковские выписки пользователей”, -написал Джо ДеБласио из команды безопасности Chrome в своем блоге.

В апреле, начиная с Chrome 82, браузер будет предупреждать пользователей, которые собираются загрузить исполняемые файлы смешанного содержимого с защищенного веб-сайта.

По материалам bigmir.net
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