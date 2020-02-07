Google Chrome начнет блокировать закачку незащищенных файлов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Сегодня Google объявил, что скоро начнет предупреждать пользователей Chrome о “небезопасных” загрузках, что является первым шагом в плане полной их блокировки.
“Небезопасно загруженные файлы представляют собой угрозу безопасности и конфиденциальности пользователей. Например, злонамеренно загруженные программы могут быть заменены вредоносным ПО злоумышленниками, а перехватчики могут читать небезопасно загруженные банковские выписки пользователей”, -написал Джо ДеБласио из команды безопасности Chrome в своем блоге.
В апреле, начиная с Chrome 82, браузер будет предупреждать пользователей, которые собираются загрузить исполняемые файлы смешанного содержимого с защищенного веб-сайта.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Киеве инициировали переименование станции ДорогожичиВчера, 14:17 - 1587 14
Зеленский объяснил, когда пенсионеры начнут получать большеВчера, 16:00 - 2093 10
В Раде предлагают уменьшить НДС до 15%Вчера, 12:00 - 3332 10
Сколько заплатят за отопление в январе жители КиеваВчера, 08:38 - 1804 8
Витренко обратился к Коболеву с заявлением о невыплате ему премии за "стратегически важные проекты"Вчера, 11:14 - 1142 5
Межбанк: ситуация может кардинально изменитьсяВчера, 11:15 - 7603
В Раде предлагают уменьшить НДС до 15%Вчера, 12:00 - 3332 10
Renault представит автомобиль с заводским ГБО в УкраинеВчера, 06:22 - 3145 1
WhatsApp прекращает работать на миллионах гаджетов по всему мируВчера, 07:42 - 3145
Зеленский уволил Богдана с должности руководителя Офиса президентаВчера, 12:14 - 2396 2
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 1316
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 1042 2
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 1159
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1456
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 1232