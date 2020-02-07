Американская компания представила смарт-часы для детей

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Американская компания Sprint представила “умные” часы WatchMeGo, который позволяет родителям отслеживать местонахождение своих детей.
По словам представителей компании, устройство WatchMeGo предназначено для детей в возрасте от 4 до 12 лет, которые могут быть не совсем готовы к собственным смартфонам. Помимо отслеживания местоположения ребенка, часы могут отправлять и получать голосовые и текстовые сообщения в приложение на смартфонах родителей. Родители могут настроить оповещения, чтобы біть в курсе, если ребенок, носящий WatchMeGo, покидает “определенную зону безопасности”, например, свою школу или район. У часов также есть кнопка SOS, которая будет отправлять немедленные оповещения родителям.
WatchMeGo
Для часов WatchMeGo, который стоит 144 доллара, требуется тарифный план, который стоит около 10 долларов в месяц. Он доступен на веб-сайте Sprint и в розничных магазинах. Часы поставляются с приложением Kidomi, которое включает в себя игры и образовательные программы для детей. Они оснащены циферблатом Gorilla Glass, аккумулятором емкостью 400 мАч и водостойким корпусом.
У конкурентов Sprint Verizon и T-Mobile также есть версии детских “умных” часов / трекеров с аналогичными функциями, хотя Sprint – самый дешевый вариант. GizmoWatch от Verizon продается за 179 долларов, а часы Timex Family Connect, работающие в сети T-Mobile, продаются за 192 доллара.
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