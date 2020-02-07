Что читатели Finance.ua думают о доступной ипотеке в Украине

Недавно Finance.ua писал о том, что ставки по ипотеке в Украине могут снизиться до 10% с нынешних 20-24%. Лев Парцхаладзе, президент Конфедерации строителей, считает, что для этого необходимо, чтобы Нацбанк выполнил свои планы по снижению учетной ставки до 7% к концу 2020 года.

По оценкам Льва Парцхаладзе, чтобы удовлетворить потребность – около 6 млн граждан, в Украине необходимо построить еще 2 млрд кв. м. “Спасение – это ипотечное кредитование. Но у нас сегодня ипотека под 20-24% годовых, это практически невозможно. Кто берет, себя загоняет в долги”, – подчеркнул он.

Наши читатели тоже решили поделиться своими мнениями по этому поводу, активно комментировали слова Парцхаладзе и спорили об ипотечном кредитировании.

Форумчанин sm0973184499 решил поделиться своей истории о том, как сейчас действует ипотека в Украине. Увы, ее сочетание с ситуацией Укрбуда не добавляет ему надежды в скором времени получить свое жилье:

Некоторые пользователи, как и Михалыч, переживают, что продавцы недвижимости, увидев как население будет брать долгожданные кредиты на ипотеку, захочет получить выгоду и для себя. Вследствие этого стоимость недвижимости может взлететь:

С ним согласен и p_a_l – он считает, что власти таким образом хотят получить выгоду сразу из двух отраслей:

Однако detec отметил, что такая же картина с кредитами на ипотеку не только в Украине, но и во многих других странах:

А вот 111ralex111 обратил внимание на цифры в тексте Парцхаладзе: по его мнению, президент Конфедерации строителей либо перегнул палку с арифметическими подсчетами, чтобы создать видимость насущной проблемы с жильем в украинцев, либо надеется на их необразованность:

Между пользователями форума в какой-то момент даже разгорелась дискуссия о том, что должно быть первым – сильная экономика у страны или дешевые кредиты. Форумчанин Волгарь детально описал свое видение этой ситуации и пришел к выводу, что если ипотека становится рабским обязательством для граждан, такое кредитирование принесет только негативные результаты для экономики: