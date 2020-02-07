В налоговой объяснили, могут ли ФЛП тратить средства с бизнес-счетов на личные нужды

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Физлица-предприниматели имеют право использовать денежные средства с бизнес-счетов для собственных, не связанных с бизнесом нужд.
Об этом свидетельствует разъяснение на информационно-справочном ресурсе ГНС.
“Физическое лицо – предприниматель имеет право свободно пользоваться средствами с расчетного счета, который открыт для осуществления предпринимательской деятельности, при условии уплаты всех налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством”, – говорится в сообщении.
Что это означает:
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Ранее в Нацбанке объясняли, каким образом ФЛП могут использовать средства со своего бизнес-счета:
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