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В налоговой объяснили, могут ли ФЛП тратить средства с бизнес-счетов на личные нужды

В налоговой объяснили, могут ли ФЛП тратить средства с бизнес-счетов на личные нужды

Физлица-предприниматели имеют право использовать денежные средства с бизнес-счетов для собственных, не связанных с бизнесом нужд.

Об этом свидетельствует разъяснение на информационно-справочном ресурсе ГНС.

“Физическое лицо – предприниматель имеет право свободно пользоваться средствами с расчетного счета, который открыт для осуществления предпринимательской деятельности, при условии уплаты всех налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством”, – говорится в сообщении.

Что это означает:

  • согласно ст. 42 Хозяйственного кодекса Украины от 16 января 2003 № 436-IV с изменениями и дополнениями, предпринимательство – это самостоятельная, инициативная, систематическая, на собственный риск хозяйственная деятельность, осуществляемая субъектами хозяйствования (предпринимателями) с целью достижения экономических и социальных результатов и получения прибыли;

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  • в то же время ст. 44 ХКУ определено, что предпринимательство осуществляется на основе свободного распоряжения прибылью, которая остается у предпринимателя после уплаты налогов, сборов и других платежей, предусмотренных законом;
  • учитывая изложенное, физическое лицо – предприниматель имеет право свободно пользоваться средствами с расчетного счета, который открыт для осуществления предпринимательской деятельности, при условии уплаты всех налогов, сборов и других платежей, предусмотренных действующим законодательством.

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Ранее в Нацбанке объясняли, каким образом ФЛП могут использовать средства со своего бизнес-счета:

  • по текущим счетам ФЛП в национальной валюте можно осуществлять все виды расчетно-кассовых операций, кроме операций, связанных с собственными потребностями;
  • субъекты хозяйствования, которые имеют текущие счета в банках и хранят на этих счетах средства, могут осуществлять расчеты по своим денежным обязательствам, возникающим в хозяйственных отношениях, в безналичной форме, а также в наличной форме в соответствии с требованиями и ограничениями, определенными Положением о ведении кассовых операций в национальной валюте Украины.

Справка Finance.ua:

  • 2 января 2020 года вступило в силу постановление Нацбанка, которое содержит прямой запрет на расходование средств с бизнес-счетов ФЛП на личные, не связанные с бизнесом, потребности.
  • 16 января в НБУ сообщили, что отменили эту норму, поскольку она вызвала непонимание у бизнеса и фактически находится в компетенции налоговой.

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По материалам Finance.UA
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