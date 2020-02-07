В Украине выросла сумма компенсации по программе «Муниципальная няня» (инфографика)

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В Украине в 2020 году возросла сумма компенсации затрат молодым семьям на няню по программе «Муниципальная няня».
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.
Как изменится сумма выплаты компенсации услуги „муниципальная няня”:
Как воспользоваться услугой:
Кому не предоставляется компенсация:
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