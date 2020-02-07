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В Украине выросла сумма компенсации по программе «Муниципальная няня» (инфографика)

В Украине выросла сумма компенсации по программе «Муниципальная няня» (инфографика)

В Украине в 2020 году возросла сумма компенсации затрат молодым семьям на няню по программе «Муниципальная няня».

Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.

Как изменится сумма выплаты компенсации услуги „муниципальная няня”:

  • в 2019 году составляла – 1 626,00 грн.
  • в 2020 году составляет – 1 779,00 грн.

Как воспользоваться услугой:

  • обратиться в отдел соцзащиты по месту жительства;
  • с собой иметь паспорт и идентификационный код одного из родителей, свидетельство о рождении ребенка, а также копию официально заключенного договора с няней;
  • необходимо написать заявление на получение компенсации и предоставить документы, подтверждающие оплату услуг няни (квитанции, чеки, выписки с банковского счета и тому подобное).

Кому не предоставляется компенсация:

  • родителям, которые являются родителями – воспитателями детских домов семейного типа, приемными родителями, если они получают денежное обеспечение согласно законодательству.

Справка Finance.ua:

  • Согласно проекту госбюджета на 2020 год, при рождении ребенка власти будут выплачивать семьям 41 280 грн.
  • Кроме указанной суммы, семья получит “пакет малыша”, на который в бюджете выделено 5 тыс. грн.

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По материалам Finance.UA
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