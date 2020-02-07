Накапливайте кто как может: эксперт объяснил, почему проблем с пенсиями будет больше

На прошлой неделе о пенсиях говорилось немало. В частности, Пенсионный фонд Украины объявил, что размер средней пенсии достиг 3082,98 гривны. И при этом каждому четвертому пенсионеру приходится еще и работать.

А Президента Владимира Зеленского убеждают в том, что повышение пенсионного возраста – неизбежный процесс и выровнять солидарный уровень пенсий можно только путем увеличения пенсионного возраста.

И мало кто на официальном уровне рассказывает жителям Украины о преимуществах сотрудничества с негосударственными пенсионными фондами (НПФ).

“Этот вопрос государства никак не касается. Ведь НПФ – негосударственные, и “погреть руки” там негде. Поэтому нет никакого информирования”, – объясняет дефицит информации о негосударственных пенсионных фондах координатор Фонда Людвига Эрхарда Олег Лиховид.

По его словам, развитию НПФ ничего не мешает, кроме нехватки честности у государства и политиков. Он считает, что они должны честно признаться украинцам в том, что государство не в состоянии при действующей пенсионной системе обеспечить их достойной пенсией.

“Хватит только такой нищенской пенсии, как сейчас. Поэтому накапливайте кто как может. Лучше в НПФ. Они как раз для этой цели и разрабатывались. Можно назвать еще много вещей, которые помогли бы людям. Но начать надо с честности. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих”, – отмечает Лиховид.

Более трети украинских пенсионеров ежемесячно получают менее 2000 гривен. Выплаты в размере 2000-3000 гривен получают 34,2% пенсионеров. Еще 12,4% пенсионеров могут рассчитывать на ежемесячное получение 3000-4000 гривен. Только 6,3% пенсионеров положена пенсия в 4000-5000 гривен. А от 5000 до 10 тысяч получают 9,3% украинских пенсионеров.

При этом в прошлом году почти вдвое увеличилось количество пенсионеров, получающих более 10 тысяч гривен, – с 1,2% до 2,3% от общего количества.