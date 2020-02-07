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В Киеве инициировали переименование станции Дорогожичи

В Киеве инициировали переименование станции Дорогожичи

Мемориальный центр Холокоста Бабий Яр инициирует переименование станции Сырецко-Печерской линии метрополитена Дорогожичи в станцию Бабий Яр.

Как отмечает пресс-служба центра, уже подано соответствующее обращение на имя мэра Виталия Кличко. Финансирование всех расходов, связанных с процессом переименования, инициаторы предложили взять на себя.

«Такая инициатива связана с тем, что станция метро Дорогожичи расположена непосредственно на исторической территории урочища Бабий Яр — это место памяти, где в 1941—1943 гг. произошла одна из величайших трагедий Холокоста. Именно здесь осуществлялись массовые расстрелы, в которых, по данным историков, погибли около 100 000 человек разных национальностей и вероисповеданий — евреев, украинцев, ромов, советских военнопленных, пациентов психиатрических больниц», — отметили в сообщении.

В заявлении выражена уверенность, что в будущем на территории Бабьего Яра будет построен Мемориальный центр, включающий музейную, образовательную, научно-исследовательскую части, а также, собственно, и сам мемориал.

По мнению авторов обращения, переименование станции метро упростит навигацию в городе для всех, кто хочет посетить это место памяти, узнать больше о трагедии Бабьего Яра или почтить невинно убитых, «поможет раскрыть уникальность всей местности и распространить знания о событиях, которые здесь произошли ».

По материалам НВ
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