Обанкротившийся завод Ахметова отсудил у государства более 200 миллионов

Суд частично удовлетворил иск “Енакиевского металлургического завода” к Офису крупных плательщиков налогов ГНС и взыскал с госбюджета в пользу истца сумму бюджетного возмещения по НДС в размере 106,7 миллиона гривен и пеню в размере 105,9 миллиона гривен.

Об этом говорится в решении Донецкого окружного админсуда.

“Поскольку судом установлено право истца на бюджетное возмещение налога на добавленную стоимость за январь 2015 года, а также отсутствие реального механизма возмещения налогоплательщику согласованной суммы бюджетного возмещения указанного налога, эффективным способом защиты, который обеспечит восстановление нарушенного права истца, является взыскание с Государственного бюджета Украины в его пользу задолженности бюджета по возмещению НДС и пени, начисленной на сумму такой задолженности”, – говорится в судебном решении.

По данным госреестра, конечным бенефициаром “Енакиевского металлургического завода” является Ринат Ахметов, а владельцем крупной доли предприятия – Вадим Новинский.

Производственные мощности предприятия находятся на оккупированной части Донбасса. Группа “Метинвест” потеряла контроль над активами и имуществом завода в марте 2017 года.

“Енакиевский металлургический завод” находится в процедуре банкротства. Такое решение принял Хозяйственный суд Донецкой области 1 июля 2019 года.