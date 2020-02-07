На месте футбольного поля брат Парцхаладзе построит жилой комплекс

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Департамент земельных ресурсов разработал проект решения о передаче в аренду ООО “Наука-Комфорт” участка по ул. Академика Вернадского, 32 и направил его секретарю Киевсовета для дальнейшей обработки.
Об этом свидетельствует проект решения с приложениями, обнародован на сайте Киевсовета, пишут “Наші гроші”.
В проекте решения предусматривается передача “Наука-Комфорт” в аренду на 5 лет участка площадью 3,11 га по ул. Академика Вернадского, 32 в Святошинском районе для строительства жилого комплекса с объектами социального и общественного назначения.
При этом происходит изменение целевого назначения участка: со “строительства и обслуживания объектов физической культуры и спорта” на “строительство жилого комплекса”.
Основанием передачи фирме в аренду 3,11 га указывается, что в апреле 2014 года “Наука-Комфорт” купило недвижимое имущество, расположенное на этом участке, а именно: раздевалка на 77,9 кв м и две «спортивные сооружения” на 84,5 кв м и 104,1 кв м.
Кроме того, проектом решения предусмотрено исключить участок 3,11 га из перечня спортивных парков.
Издание напоминает, что в 2005 году Киевсовет передал ОАО “Наука-Спорт” в аренду на 25 лет участок площадью 6,08 га по ул. Академика Вернадского, 32 для эксплуатации и обслуживания зданий и сооружений спортивного комплекса.
В дальнейшем этот участок разделили на три части: 3,11 га – передается в аренду фирме “Наука-Комфорт”, 0,03 га – передается в земли запаса жилой и общественной застройки, 2,94 га – остается в аренде ОАО “Наука-спорт” до 2030 года.
Строительство жилья на участке 3,11 га по ул. Академика Вернадского, 32 стало возможным благодаря утвержденному в мае 2015 Киевсоветом детальному плану территории в границах улиц Академика Крыжановского, бул. Академика Вернадского, ул. Н.Краснова, железнодорожная колея.
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