В 2019 больше всего денежных переводов от мигрантов поступило из Польши (инфографика)

По итогам 2019 года больше всего денежных переводов от трудовых мигрантов поступило из Польши, при этом Россия по объему переводов оказалась на третьем месте.

Об этом сообщили в НБУ.

По предварительным данным объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году составил 11,98 млрд долларов (вместе официальными и неформальными каналами).

Это на 7,8% больше, чем годом ранее (в 2018 году объем переводов составил 11,1 млрд долларов).

73,1% средств по официальным каналам в прошлом году поступили в долларах, 25,3% – в евро, остальные – в других валютах.