В 2019 больше всего денежных переводов от мигрантов поступило из Польши (инфографика)

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По итогам 2019 года больше всего денежных переводов от трудовых мигрантов поступило из Польши, при этом Россия по объему переводов оказалась на третьем месте.
Об этом сообщили в НБУ.
По предварительным данным объем частных переводов в Украину из-за границы в 2019 году составил 11,98 млрд долларов (вместе официальными и неформальными каналами).
Это на 7,8% больше, чем годом ранее (в 2018 году объем переводов составил 11,1 млрд долларов).
73,1% средств по официальным каналам в прошлом году поступили в долларах, 25,3% – в евро, остальные – в других валютах.
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