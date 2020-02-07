Витренко обратился к Коболеву с заявлением о невыплате ему премии за "стратегически важные проекты"

Исполнительный директор группы “Нафтогаз” Юрий Витренко обратился с заявлением к главе правления НАК “Нафтогаз” Андрею Коболеву, где указал на нарушение трудового договора и невыплату ему премии за достижения весомых целей и реализацию стратегически важных проектов. Соответствующим заявлением он поделился на своей странице в Facebook.

“В прошлую среду, я обратился к главе правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрею Коболеву с заявлением о невыполнении Нафтогазом трудовых контрактов и нарушении трудового законодательства. К сожалению, эти нарушения до сих пор не были исправлены, и, как об этом были предупреждены в заявлении, с сегодняшнего дня я вынужден на это реагировать. Поскольку последующее развитие событий может привести к публичной огласке, я публикую это заявление, чтобы предотвратить манипуляции и ложным интерпретации”, – написал Витренко.

Так, в тексте заявления говорится, что по условиям Трудового договора, Нафтогаз обязан был выплатить Витренко 50% премии еще 30 декабря 2019 года, но это до сих пор не было сделано.

Также в своем заявлении Витренко аргументировал, почему он заслужил премию, отметив, что именно он внес наибольший вклад в то, что Нафтогаз получил от Газпрома 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража.

“Я инициировал Стокгольмский арбитраж по контракту на транзит газа, при этом внешние юристы и эксперты сначала даже не видели для этого возможности. Я формально и неформально отвечал за этот арбитраж со стороны Нафтогаза. Я разрабатывал ключевые экономические аргументы и их обоснование”, – написал Витренко.