Сколько получают министры: Кабмин обнародовал зарплаты за январь

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Кабинет Министров Украины опубликовал информацию о зарплате министров за январь 2020 года.
Об этом сообщается на правительственном портале.
«Справедливым будет привязать зарплаты министров, заместителей министров и других чиновников к средней зарплате по стране через коэффициент. Премьер-министр и министры – 5 средних зарплат; заместители министров – 4,5. Максимальная премия – не более чем один оклад», – отмечает премьер Алексей Гончарук.
Как начислялись заработные платы:
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Какие зарплаты получили:
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