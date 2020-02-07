Сколько получают министры: Кабмин обнародовал зарплаты за январь

Кабинет Министров Украины опубликовал информацию о зарплате министров за январь 2020 года.

Об этом сообщается на правительственном портале.

«Справедливым будет привязать зарплаты министров, заместителей министров и других чиновников к средней зарплате по стране через коэффициент. Премьер-министр и министры – 5 средних зарплат; заместители министров – 4,5. Максимальная премия – не более чем один оклад», – отмечает премьер Алексей Гончарук.

Как начислялись заработные платы:

в январе выплаты начислялись по старым правилам;

в феврале, согласно принятому 5 февраля правительством решению, зарплаты министрам и другим высокопоставленным чиновникам будут начисляться с привязкой к средней зарплате по Украине через установленный коэффициент;

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премии будут не более одного оклада и в соответствии с оценкой деятельности по результатам квартала.

Какие зарплаты получили:

оклад премьер-министра до вычета налогов составляет 41 965,8 грн, фактически было выплачено 33 782,47 грн. Размер премии составил 20 000 грн, но премия членам правительства будет согласована и выплачена в феврале;

оклад вице-премьера по вопросам европейской интеграции Дмитрия Кулебы составляет 42 039,44 грн, или 33 841,75 за вычетом налогов. Премия будет выплачена в размере 17 000 грн;

министр внутренних дел Арсен Аваков за январь заработал 47 290,13 грн, это сумма после уплаты налогов. Премию министр получит в размере 30 000 грн;

министр Кабмина Дмитрий Дубилет получил 12 721,63 грн после уплаты налогов, премия не предусмотрена;

министр цифровой трансформации Михаил Федоров в январе получил 27 713,18 грн после уплаты налогов и сборов, а премия составит 17 000 грн;

оклад министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова составляет 51 903 грн, после уплаты налогов – 41 781,92 грн, премия – 30 000 грн;

Юлия Соколовская, министр социальной политики, в январе получила 40 048,94 грн после уплаты налогов и сборов, премия рассчитана в размере 24 381 грн.

Справка Finance.ua:

15 января 2020 года народный депутат Алексей Гончаренко сообщил, что Кабмин установил новый уровень зарплат и премий топ-чиновников.

Был установлен новый минимальный размер должностного оклада – в размере двух прожиточных минимумов (по состоянию на 1 января 4 204 грн); размеры должностных окладов предлагается утвердить в гривнах, а не в коэффициентах, как это было в 2019 году.

Согласно опросу компании Research & Branding Group, уровень выплат (зарплат, премий и надбавок) украинским топ-чиновникам в среднем должен составлять 31 609 грн, достаточный уровень для народных избранников – 25 334 грн.

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