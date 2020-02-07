СБУ и Минфин предотвратили кражу природного газа на 250 миллионов

СБУ во взаимодействии с руководством Минфина предотвратили противоправные действия по присвоению государственного природного газа, который находился в распоряжении Министерства финансов для использования предприятиями бюджетной сферы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

“Оперативники СБУ установили, что злоумышленники использовали поддельные документы, якобы подписанные одним из заместителей министра финансов.

Фальшивка позволяла им осуществить операции на информационной платформе АО “Укртрансгаз” и завладеть 43,6 миллиона кубов природного газа”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что СБУ совместно с Минфном и “Нафтогазом” блокировали проведение сделки и предотвратили убытки государства на почти 250 миллионов гривен.

Начато уголовное производство, продолжаются неотложные следственные действия.