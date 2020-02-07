В Кабмине рассказали, когда украинцы получат гарантированный пакет медуслуг

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В Украине с 1 апреля стартует программа медицинских гарантий, которая предусматривает пакет бесплатных медуслуг для украинцев.
Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает пресс-служба Кабмина.
«Для полноценного старта второго звена медицинской реформы до 31 января все области должны были обеспечить автономизацию и компьютеризацию медучреждений у себя в областях. Больницы должны быть оснащены необходимым оборудованием, лекарственными средствами, иметь врачей соответствующей квалификации и уровня практики. Это должно быть сделано до 1 апреля», — сказал Алексей Гончарук.
На сегодня уже автономизировано 97% заведений, оказывающих специализированную медицинскую помощь:
В 2020 году вводится гарантированный пакет медицинских услуг, который включает:
Читайте также: Средняя выплата больничных выросла на четверть
Как сообщается, все услуги из гарантированного медицинского пакета будут полностью бесплатными для украинцев, они уже заплатили за медицинскую помощь из своих налогов.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Почему не работает водительское удостоверение в "Дії"Вчера, 12:44 - 10339 16
Что читатели Finance.ua думают о прописке по уведомительному принципуВчера, 13:41 - 3268 8
Стоимость реконструкции Шулявского моста снова возрастетВчера, 10:33 - 1290 8
"Дия" опередила "TikTok" в App Store: приложение уже скачали миллион украинцевВчера, 10:46 - 2292 8
Нацбанк позволит украинцам самостоятельно выбирать, в каком банке получать зарплатуВчера, 19:02 - 812 5
Почему не работает водительское удостоверение в "Дії"Вчера, 12:44 - 10339 16
В Украине возможно снижение ставок по ипотеке до 10%Вчера, 16:00 - 6916 3
Межбанк щупает «дно» по курсуВчера, 11:05 - 5499
Пенсионный фонд назвал средний размер пенсий для разных категорий (инфографика)Вчера, 10:00 - 3526 4
Что читатели Finance.ua думают о прописке по уведомительному принципуВчера, 13:41 - 3268 8
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 1117
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 912 1
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 1078
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1384
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 1174