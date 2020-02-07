В Кабмине рассказали, когда украинцы получат гарантированный пакет медуслуг

В Украине с 1 апреля стартует программа медицинских гарантий, которая предусматривает пакет бесплатных медуслуг для украинцев.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, сообщает пресс-служба Кабмина.

«Для полноценного старта второго звена медицинской реформы до 31 января все области должны были обеспечить автономизацию и компьютеризацию медучреждений у себя в областях. Больницы должны быть оснащены необходимым оборудованием, лекарственными средствами, иметь врачей соответствующей квалификации и уровня практики. Это должно быть сделано до 1 апреля», — сказал Алексей Гончарук.

На сегодня уже автономизировано 97% заведений, оказывающих специализированную медицинскую помощь:

наиболее проблемная область — Запорожская. Там автономизация составляет 85%;

пять областей выполнили план компьютеризации только наполовину — Луганская (48%), Харьковская (55%), Киевская (55%), Сумская (56%), Запорожская (56%).

В 2020 году вводится гарантированный пакет медицинских услуг, который включает:

первичную помощь,

экстренную,

амбулаторно-поликлиническую — это услуги профильного врача, к которому направил семейный врач;

стационарную;

паллиативную медицинскую помощь — обслуживание неизлечимых болезней (обезболивание, помощь семьям пациентов, поддержка жизнедеятельности, уход за пациентом);

медицинскую реабилитацию;

медицинскую помощь в связи с родами;

реимбурсацию лекарственных средств («Доступные лекарства»).

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Как сообщается, все услуги из гарантированного медицинского пакета будут полностью бесплатными для украинцев, они уже заплатили за медицинскую помощь из своих налогов.

Справка Finance.ua:

С первого апреля 2020 года в Украине планируется ввести электронный больничный.

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