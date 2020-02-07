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Почему PayPal не появляется в Украине. Мнение читателей Finance.ua

Почему PayPal не появляется в Украине. Мнение читателей Finance.ua

PayPal пока не “заходит” в Украину из-за отсутствия перспектив. Такого мнения придерживается министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

По его словам, многие украинцы считают, что именно власти запрещают работать международной платежной системе PayPal. Но проблема совсем не в этом. А в том, что Украина – неинтересный для них рынок, они не видят тут достаточного для себя потенциала.

Дубилет заверяет, что препятствий для PayPal с точки зрения регулирования и законодательства не существует, а платежная система зайдет на рынок Украины в результате экономического роста страны.

Такое мнение у министра Кабинета министров. А вот форумчане Finance.ua решили высказать и свои мнения на этот счет. Так, пользователь veberr06 вспомнил, что глава правления НБУ уже комментировал эту ситуацию для СМИ:

Форумчанин hno3 не согласен с Дубилетом, ведь система зашла даже на рынки с менее развитой экономикой, а также призывает не верить комментарию Смолия:

Всюдиносапхайчик тоже не верит, что международная платежная система не найдет развития в Украине:

А hoyinuyo считает, что все дело в законодательстве:

Пользователь форума под ником 252166 детально пояснил, что может не устраивать PayPal в украинском законодательстве и посоветовал бизнесменам выгодный иностранный рынок для продаж:

По материалам Finance.UA
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