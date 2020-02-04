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Дубилет рассказал, почему в Украине нет PayPal

Дубилет рассказал, почему в Украине нет PayPal

Международная платежная система PayPal пока не работает в Украине, поскольку не видит перспектив.

Об этом сказал министр Кабинета министров Дмитрий Дублет в интервью “Громадському”.

Как отметил Дубилет, проблема не в том, что в Украине кто-то запрещает работать платежной системе PayPal.

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“Диалог продолжается. Проблема не в том, что кто-то запрещает PayPal здесь работать. Проблема в том, что Украина – неинтересный для них рынок”, – сообщил он.

По его словам, сейчас нет никаких препятствий для PayPal с точки зрения регулирования и законодательства. “Судя по всему, он (PayPal. – Ред.) просто не видит достаточного для себя потенциала”, – сообщил Дубилет.

В то же время министр выразил уверенность, что PayPal придет в Украину в результате экономического роста страны.

Справка Finance.ua

  • PayPal – международная электронная платежная система, основанная в 2000 году в США.
  • Сейчас это самый распространенный в мире способ расчетов в Интернете. Они могут проводиться в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах, китайских юанях, швейцарских франках и еще в десятках других валют.
  • Ранее директор Департамента лицензирования НБУ Александр Бевз заявил, что Национальный банк Украины готов выдать платежной системе PayPal лицензию для работы на украинском рынке. По его словам, есть ряд факторов, которые приводят к тому, что компания решила для себя пока не выходить на украинский рынок.

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По материалам hromadske.tv
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