Дубилет рассказал, почему в Украине нет PayPal

Международная платежная система PayPal пока не работает в Украине, поскольку не видит перспектив.

Об этом сказал министр Кабинета министров Дмитрий Дублет в интервью “Громадському”.

Как отметил Дубилет, проблема не в том, что в Украине кто-то запрещает работать платежной системе PayPal.

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“Диалог продолжается. Проблема не в том, что кто-то запрещает PayPal здесь работать. Проблема в том, что Украина – неинтересный для них рынок”, – сообщил он.

По его словам, сейчас нет никаких препятствий для PayPal с точки зрения регулирования и законодательства. “Судя по всему, он (PayPal. – Ред.) просто не видит достаточного для себя потенциала”, – сообщил Дубилет.

В то же время министр выразил уверенность, что PayPal придет в Украину в результате экономического роста страны.

Справка Finance.ua

PayPal – международная электронная платежная система, основанная в 2000 году в США .

Сейчас это самый распространенный в мире способ расчетов в Интернете. Они могут проводиться в долларах США , евро, фунтах стерлингов, японских иенах, китайских юанях, швейцарских франках и еще в десятках других валют.