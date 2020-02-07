В России допускают продление контракта с Украиной на транзит газа после 2024 года

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Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак допустил продление контракта на транзит российского газа по территории Украины в страны Евросоюза после 2024 года.
Об этом он сказал в интервью журналу “Энергетическая политика”.
«Важно, что мы все-таки услышали друг друга, и нам с украинскими партнерами удалось договориться о транзите газа с 2020 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях. Если это сотрудничество окажется успешным, возможно, мы продолжим его и после 2024 года», – сказал Новак.
Как сообщалось ранее, НАК “Нафтогаз Украины” и российский “Газпром” 30 декабря 2019 года подписали новый контракт о транзите газа сроком на 5 лет. Согласно протоколу, подписанному на политическом уровне 20 декабря в Минске, контракт может быть продлен еще на пять лет по согласию сторон.
До этого Россия не планировала продлевать контракт с Украиной, поскольку намеревалась завершить строительство газопровода “Северный поток-2”. Однако строительство российского газопровода “Северный поток-2” было остановлено в конце 2019 года после введения санкций США. В швейцарской компании Allseas заявили, что не планируют возобновлять работы по строительству газопровода “Северный поток-2” после введения американских санкций. В компании также добавили, что судна, которые занимались укладкой труб газопровода, покинули регион работ в Балтийском море и готовятся к работе на другом проекте.
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