В Торонто построят "умный" квартал с деревяными небоскребами

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У материнской компании Google, Alphabet, есть планы по созданию высокотехнологичного, доступного и экологически чистого района вдоль набережной Торонто. Главной особенностью проектирования является использование деревянных небоскребов.
Alphabet инвестирует в это развитие 900 миллионов долларов. В июне 2019 года, после почти двух лет мозгового штурма, Sidewalk Labs (компания, которая занимается созданием “умного” района) представила генеральный план на 1500 страницах, который описывает не только район с набережной площадью 12 акров, Quayside, но и район площадью в 350 акров, состоящий из множества районов с высокими технологиями. Quayside будет первым и послужит испытательным полигоном для таких технологий, как роботы для перевозки мусора и того, что компания называет “сетью людей на улице”.
Компании Sidewalk Labs и Michael Green Architecture объявили о плане “спроектировать первый в мире цельнометаллический многоэтажный район”. Они будут использовать “массовый лес”. Это строительный материал, изготовленный из дерева, сжатого на заводе. Оно считается огнестойким.
Строительство из дерева явно не новая идея, но этот проект предлагает здания почти в два раза выше, чем любые предыдущие деревянные конструкции. Две 18-этажные массивные деревянные конструкции были недавно построены в Осло и Ванкувере, хотя самое высокое деревянное здание в Ванкувере фактически имеет стальной и бетонный сердечник. Строительство больших зданий из дерева по-прежнему имеет значительные проблемы.
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