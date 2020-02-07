Правление НБУ снизило ставку значительней, чем призывало большинство в монетарном комитете

НБУ опубликовал итоги дискуссии членов комитета по монетарной политике, которая состоялось 29 января – то есть накануне принятия правлением Нацбанка решения о снижении учетной ставки с 13,5% до 11,0%.

Как отмечается, во время обсуждения все члены КМП поддержали пересмотр прогнозной траектории учетной ставки в пользу более быстрого ее снижения в 2020 году по сравнению с предыдущим макроэкономическим прогнозом (Инфляционный отчет, октябрь 2019 года). В частности, все высказались в пользу существенного снижения учетной ставки уже на первом заседании правления по монетарной политике в текущем году.

Участники дискуссии отметили, что инфляционное давление в 2020 году исчерпывается стремительнее, чем ожидалось. Так, по оценкам НБУ, в январе инфляция снизилась ниже целевого диапазона 5% +/-1 п.п. Также продолжили улучшаться инфляционные ожидания. Эффект прошлогоднего укрепления гривны вместе с сохранением относительно невысоких цен на энергоносители и ожидаемым улучшением урожайности овощей и фруктов и в дальнейшем будет сдерживать рост потребительских цен. Как следствие, инфляция будет находиться ниже целевого диапазона большую часть 2020 года.

При таких условиях монетарная политика, по мнению членов КМП, должна быть направлена на приближение инфляции к среднесрочной цели в 5%, что является оптимальным значением, учитывая необходимость догонять соседние страны по уровню благосостояния граждан. Не менее важным является то, что смягчение монетарной политики поддержит дальнейшее удешевление кредитных ресурсов и экономический рост.

Позиции членов КМП по размеру снижения учетной ставки в январе разделились.

Шесть членов КМП разделяли мнение относительно целесообразности снижения учетной ставки на 200 б.п. до 11,5%.

Эти члены КМП считают, что снижение учетной ставки на 200 б.п. является сбалансированным шагом. Они отмечали, что несмотря на ожидаемое НБУ замедление потребительского спроса, темпы его роста остаются все еще высокими, в частности вследствие дальнейшего повышения заработных плат и сохранения эффекта отложенного спроса после кризиса 2014-15 гг. Соответственно слишком агрессивное снижение учетной ставки создаст риски ускорения инфляции до уровня выше целевого диапазона в 2021 году. В этом случае НБУ будет вынужден приостановить смягчение монетарной политики или даже усилить ее жесткость. Такой разворот политики может негативно отразиться на понимании логики действий НБУ экономическими агентами и подорвать доверие к ней.

Члены КМП также обратили внимание на сохранение ключевых рисков для прогнозов НБУ. Речь идет, в частности, об отсрочке заключения новой программы сотрудничества с МВФ и усилении угроз для макрофинансовой стабильности в результате решений украинских судов. Кроме этого, участники дискуссии отметили, что хотя распространение коронавируса пока и не рассматривается как весомый и длительный фактор для макроэкономической и финансовой стабильности для украинской экономики, но потенциально может стать одним из рисков для реализации макроэкономического прогноза. По текущим оценкам распространения вируса по миру может иметь лишь краткосрочный эффект в виде негативного влияния на украинский экспорт, в частности металлов, а также временного затруднения доступа Украины к внешнему финансированию.