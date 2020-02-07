Bosch предлагает дополнить датчики самоуправляемых автомобилей лазерным сенсором

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Как заявляют в компании Bosch, чтобы автоматизированное вождение стало реальностью, систему датчиков (камеру и радар) необходимо дополнить третьим сенсором. И в компании работают над созданием лазерного сенсора с дальним радиусом действия, который способен с высокой степенью надёжности обнаруживать различные объекты на большом расстоянии.
Эта технология лазерного измерения расстояния необходима для реализации функций автономного вождения на уровнях SAE 3 и 5. Новый датчик применим как для дальних, так и коротких дистанций – на шоссе и в городских условиях. Отмечается, что этот третий датчик позволит оптимально дополнить радар и камеру, что позволит получать достоверную информацию в любой ситуации на дороге. Эту гипотезу уже подтвердили собственные исследования Bosch.
Например, если на перекрёстке мотоцикл на высокой скорости приближается к беспилотному транспортному средству, лазерный сенсор поможет обнаружить опасность, даже если камера и радар предоставят недостоверные данные. В компании утверждают, что в подобном случае один радар едва ли сможет распознать узкий силуэт и пластиковые обтекатели, а объектив камеры может быть ослеплён ярким светом (солнечным или фарами других транспортных средств).
По словам разработчиков, лазерный сенсор способен с высокой степенью надёжности обнаруживать даже неметаллические объекты на большом расстоянии, такие как камни на дороге. Это даёт больше времени на совершение манёвров, таких как торможение или поворот. Отмечается, что в лидарных системах датчик создаёт лазерные импульсы и захватывает рассеянный лазером свет назад. Затем на основе показателя времени, потребовавшегося для возврата луча назад, рассчитывается расстояние до объекта. Такая система обеспечивает очень высокое разрешение с большой дальностью и широким углом зрения. Как заявляют в Bosch, автопроизводители смогут интегрировать такую систему в самые разные типы автомобилей. При этом, используя экономию за счёт масштабов производства, Bosch намерена сократить стоимость данной технологии и вывести её на массовый рынок. Однако пока не уточняется, когда именно это решение появится на массовом рынке.
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