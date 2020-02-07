0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 25 0

Bosch предлагает дополнить датчики самоуправляемых автомобилей лазерным сенсором

Bosch предлагает дополнить датчики самоуправляемых автомобилей лазерным сенсором

Как заявляют в компании Bosch, чтобы автоматизированное вождение стало реальностью, систему датчиков (камеру и радар) необходимо дополнить третьим сенсором. И в компании работают над созданием лазерного сенсора с дальним радиусом действия, который способен с высокой степенью надёжности обнаруживать различные объекты на большом расстоянии.

Эта технология лазерного измерения расстояния необходима для реализации функций автономного вождения на уровнях SAE 3 и 5. Новый датчик применим как для дальних, так и коротких дистанций – на шоссе и в городских условиях. Отмечается, что этот третий датчик позволит оптимально дополнить радар и камеру, что позволит получать достоверную информацию в любой ситуации на дороге. Эту гипотезу уже подтвердили собственные исследования Bosch.

Например, если на перекрёстке мотоцикл на высокой скорости приближается к беспилотному транспортному средству, лазерный сенсор поможет обнаружить опасность, даже если камера и радар предоставят недостоверные данные. В компании утверждают, что в подобном случае один радар едва ли сможет распознать узкий силуэт и пластиковые обтекатели, а объектив камеры может быть ослеплён ярким светом (солнечным или фарами других транспортных средств).

По словам разработчиков, лазерный сенсор способен с высокой степенью надёжности обнаруживать даже неметаллические объекты на большом расстоянии, такие как камни на дороге. Это даёт больше времени на совершение манёвров, таких как торможение или поворот. Отмечается, что в лидарных системах датчик создаёт лазерные импульсы и захватывает рассеянный лазером свет назад. Затем на основе показателя времени, потребовавшегося для возврата луча назад, рассчитывается расстояние до объекта. Такая система обеспечивает очень высокое разрешение с большой дальностью и широким углом зрения. Как заявляют в Bosch, автопроизводители смогут интегрировать такую систему в самые разные типы автомобилей. При этом, используя экономию за счёт масштабов производства, Bosch намерена сократить стоимость данной технологии и вывести её на массовый рынок. Однако пока не уточняется, когда именно это решение появится на массовом рынке.

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.