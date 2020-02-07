Количество зарегистрированных ФЛП продолжает расти (инфографика)

В начале 2020 года количество ФЛП составляло 1885,9 тыс. человек, что на 19,8 тыс. больше, чем на начало 2019 года.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины на странице в FACEBOOK .

Существенно возросло количество ФЛП на упрощенной системе налогообложения, их стало больше на почти 93,8 тыс. человек (по сравнению с прошлым годом).

“Мы наблюдаем также положительную динамику роста бюджетных поступлений единого налога и количества плательщиков единого налога” – отмечают в ГНС.

В общем, в течение января текущего года плательщиками уплачено единого налога более 24 млрд грн.

Эта сумма превысила наши ожидания на 14,1 %, или на 20,8 млн гривен.

«Эти цифры свидетельствуют об оживлении деловой активности на уровне микробизнеса на упрощенной системе, и, соответственно, увеличении поступлений в бюджет от единого налога. Со своей стороны, налоговая служба и в дальнейшем будет улучшать качество налогового сервиса, в том числе и расширение перечня и качества электронных услуг”, – отметил глава налоговой Сергей Верланов.



Справка Finance.ua:

Нацбанк разъяснил, что изменится для ФЛП в 2020 году:

для ФЛП действуют нормы по осуществлению всех видов расчетно-кассовых операций в соответствии с договором и требованиями законодательства Украины, которые установлены с 2003 года;

как и ранее, ФЛП может тратить средства с “предпринимательского” счета только для осуществления предпринимательской/независимой профессиональной деятельности;

после уплаты всех налогов и сборов они имеют право перечислить денежные средства с текущего счета, открытого для осуществления предпринимательской/независимой профессиональной деятельности, на текущий счет, открытый этим лицом для собственных нужд.

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