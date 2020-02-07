0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 66 0

Количество зарегистрированных ФЛП продолжает расти (инфографика)

Количество зарегистрированных ФЛП продолжает расти (инфографика)

В начале 2020 года количество ФЛП составляло 1885,9 тыс. человек, что на 19,8 тыс. больше, чем на начало 2019 года.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины на странице в FACEBOOK.

Существенно возросло количество ФЛП на упрощенной системе налогообложения, их стало больше на почти 93,8 тыс. человек (по сравнению с прошлым годом).

“Мы наблюдаем также положительную динамику роста бюджетных поступлений единого налога и количества плательщиков единого налога” – отмечают в ГНС.

В общем, в течение января текущего года плательщиками уплачено единого налога более 24 млрд грн.

Эта сумма превысила наши ожидания на 14,1 %, или на 20,8 млн гривен.

«Эти цифры свидетельствуют об оживлении деловой активности на уровне микробизнеса на упрощенной системе, и, соответственно, увеличении поступлений в бюджет от единого налога. Со своей стороны, налоговая служба и в дальнейшем будет улучшать качество налогового сервиса, в том числе и расширение перечня и качества электронных услуг”, – отметил глава налоговой Сергей Верланов.

Справка Finance.ua:

Нацбанк разъяснил, что изменится для ФЛП в 2020 году:

  • для ФЛП действуют нормы по осуществлению всех видов расчетно-кассовых операций в соответствии с договором и требованиями законодательства Украины, которые установлены с 2003 года;
  • как и ранее, ФЛП может тратить средства с “предпринимательского” счета только для осуществления предпринимательской/независимой профессиональной деятельности;
  • после уплаты всех налогов и сборов они имеют право перечислить денежные средства с текущего счета, открытого для осуществления предпринимательской/независимой профессиональной деятельности, на текущий счет, открытый этим лицом для собственных нужд.

Самые интересные и важные новости, а также советы, которые пригодятся для вашего кошелька — всегда в нашем телеграмм-канале Finance_ukr 🤫 Переходите, подписывайтесь с нами интересно и полезно!

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.