Количество зарегистрированных ФЛП продолжает расти (инфографика)

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В начале 2020 года количество ФЛП составляло 1885,9 тыс. человек, что на 19,8 тыс. больше, чем на начало 2019 года.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба Украины на странице в FACEBOOK.
Существенно возросло количество ФЛП на упрощенной системе налогообложения, их стало больше на почти 93,8 тыс. человек (по сравнению с прошлым годом).
“Мы наблюдаем также положительную динамику роста бюджетных поступлений единого налога и количества плательщиков единого налога” – отмечают в ГНС.
В общем, в течение января текущего года плательщиками уплачено единого налога более 24 млрд грн.
Эта сумма превысила наши ожидания на 14,1 %, или на 20,8 млн гривен.
«Эти цифры свидетельствуют об оживлении деловой активности на уровне микробизнеса на упрощенной системе, и, соответственно, увеличении поступлений в бюджет от единого налога. Со своей стороны, налоговая служба и в дальнейшем будет улучшать качество налогового сервиса, в том числе и расширение перечня и качества электронных услуг”, – отметил глава налоговой Сергей Верланов.
Нацбанк разъяснил, что изменится для ФЛП в 2020 году:
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