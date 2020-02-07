Обновленный Volvo V90 Cross Country выехал на тесты (фото)

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Фотошпионы разместили в Сети фотографии обновленного вседорожного универсала Volvo V90 Cross Country. В продаже эта новинка появится до конца текущего года.
Судя по шпионским фотографиям, внешние изменения у обновленного Volvo V90 Cross Country будут небольшими. Он получит рестайлинговую решетку радиатора. Нижняя передняя панель немного изменена. Автомобиль спереди теперь выглядит не так агрессивно, как раньше.
фото motor1
На этих фотографиях задняя часть универсала не изменилась. Однако, это не соответствует действительности. Ранее мы видели эту новинку с закамуфлированными задними фонарями. Значит, их все-таки тоже поменяют.
фото motor1
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