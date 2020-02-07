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НБУ констатировал сохранение ключевых рисков на 2020 год и появление новых

НБУ констатировал сохранение ключевых рисков на 2020 год и появление новых

Члены Комитета по монетарной политики Национального банка Украины (НБУ) во время дискуссии 29 января относительно уровня учетной ставки обратили внимание на сохранение ключевых рисков для прогнозов НБУ. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Речь идет, в частности, об отсрочке заключения новой программы сотрудничества с МВФ и усиление угроз для макрофинансовой стабильности в результате решений украинских судов.

Кроме этого, участники дискуссии отметили, что хотя распространения коронавируса пока и не рассматривается как весомый и длительный фактор для макроэкономической и финансовой стабильности для украинской экономики, но потенциально может стать одним из рисков для реализации макроэкономического прогноза.

“По текущим оценкам распространения вируса миром может иметь лишь краткосрочный эффект в виде негативного влияния на украинский экспорт, в частности металлов, а также временного затруднения доступа Украины к внешнему финансированию”,- говорится в сообщении.

В то же время позиции членов КМП по размеру снижения учетной ставки в январе разделились.

По данным НБУ, шесть членов КМП разделяли мнение относительно целесообразности снижения учетной ставки на 200 б.п. до 11,5%. Постепенное снижение учетной ставки, по мнению этих членов КМП, также является оптимальным для адаптации населения и бизнеса к новым экономическим реалиям – приближению процентных ставок по депозитам до однозначного уровня. Резкое снижение процентных ставок может затормозить приток срочных депозитов в банковской системе. Постепенное снижение учетной ставки, наоборот, позволит банкам привести свою процентную политику в соответствие с изменениями монетарных условий, а гражданам и бизнесу – облегчит принятие инвестиционных решений.

Кроме того, двое членов КМП выступили за снижение учетной ставки на 350 б.п. до 10%. По их мнению, есть существенные риски, что инфляция будет ниже прогнозной траектории за счет отложенного действия нескольких факторов. Прежде всего, это решение по пересмотру административных цен и тарифов благодаря относительно низкой цене на газ. Также будут сдерживать инфляцию отдельные антимонопольные меры.

По материалам РБК-Украина
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