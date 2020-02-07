Дождь может стать эффективным источником возобновляемой энергии (видео)

Попытки получить энергию, используя воду, ранее предпринимались неоднократно, однако на этот раз мы, возможно, получили самое эффективное решение.

Группа учёных из Гонконгского университета разработала электрогенератор с полевой транзисторной структурой, который мгновенно получает энергию из воды. Одна капля позволяет создать напряжение 140 В, а сгенерированной мощности достаточно, чтобы питать 100 маленьких светодиодных лампочек. По словам создателей, предыдущие аналоги без полевой транзисторной структуры обеспечивали в тысячи раз меньшую удельную мощность.

Устройство состоит из двух электродов, созданных из алюминия и оксида индия и олова. Они покрыты политетрафторэтиленом (PTFE), материалом с «квазипостоянным» электрическим зарядом. Когда капля попадает на эту поверхность, она соединяет два электрода и образует замкнутую цепь. На электродах накапливаются поверхностные заряды с высокой плотностью, которые могут полностью высвобождаться и генерировать электрический ток. Технология может использоваться и во время дождей. Если есть непрерывные падения капель воды, заряд накапливается и в конечном итоге достигает точки насыщения.

Учёные видят практическое использование таких генераторов на поверхности всего, что контактирует с дождём или брызгами воды: от крыш домов и кораблей до зонтиков и бутылок с водой.