Дождь может стать эффективным источником возобновляемой энергии (видео)

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Попытки получить энергию, используя воду, ранее предпринимались неоднократно, однако на этот раз мы, возможно, получили самое эффективное решение.
Группа учёных из Гонконгского университета разработала электрогенератор с полевой транзисторной структурой, который мгновенно получает энергию из воды. Одна капля позволяет создать напряжение 140 В, а сгенерированной мощности достаточно, чтобы питать 100 маленьких светодиодных лампочек. По словам создателей, предыдущие аналоги без полевой транзисторной структуры обеспечивали в тысячи раз меньшую удельную мощность.
Устройство состоит из двух электродов, созданных из алюминия и оксида индия и олова. Они покрыты политетрафторэтиленом (PTFE), материалом с «квазипостоянным» электрическим зарядом. Когда капля попадает на эту поверхность, она соединяет два электрода и образует замкнутую цепь. На электродах накапливаются поверхностные заряды с высокой плотностью, которые могут полностью высвобождаться и генерировать электрический ток. Технология может использоваться и во время дождей. Если есть непрерывные падения капель воды, заряд накапливается и в конечном итоге достигает точки насыщения.
Учёные видят практическое использование таких генераторов на поверхности всего, что контактирует с дождём или брызгами воды: от крыш домов и кораблей до зонтиков и бутылок с водой.
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