Что читатели Finance.ua думают о прописке по уведомительному принципу

Ранее мы писали о том, что украинские власти считают действующую систему регистрации места жительства не соответствующей современным реалиям. Поэтому Дмитрий Дубилет предложил ее изменить.

По его словам, за проектом переписи “Оценка численности имеющегося населения Украины” насчитали 3,7 млн человек, проживающих в Киеве, из которых столичную прописку имеют менее 3 млн. Подобная ситуация наблюдается и в других крупных городах Украины.

Дубилет считает, что прописку надо сделать по декларативному принципу. Имеется в виду, упростить до обычного сообщения о своем адресе регистрации.

Однако пока этот проект только нарабатывается в Кабинете министров Украины.

Многие читатели восприняли эту новость с юмором. Например, simpson_ukrainian, если введут такой принцип, “пропишется” в квартире Министра Кабмина Дмитрия Дубилета:

ALexxxS поделился переживаниями о системе прописки на новом месте:

Несколько пользователей завели дискуссию о том, как власти будут подтверждать подписку граждан. Форумчанин spread предложил хорошее решение этой проблемы с технической стороны:





Ему в противовес выступил Vovick, который на примерах опровергал каждое суждение предыдущего комментатора о преимуществах такого метода:

Форумчанин также аргументировал свое мнение, что определение по мобильной сети – совсем не способ подтверждения места жительства человека: