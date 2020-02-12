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Украинцев переведут на минимальные пенсии: что нужно знать будущим пенсионерам

Украинцев переведут на минимальные пенсии: что нужно знать будущим пенсионерам

Пенсии в Украине с каждым годом повышаются, при этом вскоре украинцев ждет еще и повышение пенсионного возраста, что приведет к негативным изменениям в их жизни. Дело в том, что по прогнозу Минсоцполитики, с каждым годом все больше граждан будут получать минимальную пенсию.

Об этом заявила нардеп от “Слуги народа” Галина Третьякова.

По ее словам, согласно исследованию Всемирного банка, в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы пенсию по формуле будут получать 40% украинских граждан. Всех остальных переведут на минималку. В будущем украинцев обяжут платить больше налогов, чтобы содержать тех, кто сегодня платит меньше.

Согласно пенсионной реформе, которая сейчас воплощается в Украине, возраст выхода на пенсию ежегодно будет увеличиваться на один месяц. В настоящее время минимальный возраст для выхода на пенсию составляет 60 лет. В 2020 году женщины в Украине в последний раз будут иметь право выйти на пенсию в 59,6 лет. Те, кто родился после 1 апреля 1961 года, уйдут на пенсию только в 2021 году, уже в возрасте 60 лет.

Напомним, с октября 2019 года минимальный трудовой стаж в Украине вырос до 26 лет. В Украине возникла проблема с начислением пенсий в связи с тем, что некоторые работодатели не передают вовремя информацию об уплате страховых взносов своих работников в Пенсионный фонд Украины, тем самым лишая их стажа, необходимого для своевременного выхода на пенсию.

По материалам Today.ua
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