Украинцев переведут на минимальные пенсии: что нужно знать будущим пенсионерам

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Пенсии в Украине с каждым годом повышаются, при этом вскоре украинцев ждет еще и повышение пенсионного возраста, что приведет к негативным изменениям в их жизни. Дело в том, что по прогнозу Минсоцполитики, с каждым годом все больше граждан будут получать минимальную пенсию.
Об этом заявила нардеп от “Слуги народа” Галина Третьякова.
По ее словам, согласно исследованию Всемирного банка, в 2030 году при параметрах нынешней солидарной системы пенсию по формуле будут получать 40% украинских граждан. Всех остальных переведут на минималку. В будущем украинцев обяжут платить больше налогов, чтобы содержать тех, кто сегодня платит меньше.
Согласно пенсионной реформе, которая сейчас воплощается в Украине, возраст выхода на пенсию ежегодно будет увеличиваться на один месяц. В настоящее время минимальный возраст для выхода на пенсию составляет 60 лет. В 2020 году женщины в Украине в последний раз будут иметь право выйти на пенсию в 59,6 лет. Те, кто родился после 1 апреля 1961 года, уйдут на пенсию только в 2021 году, уже в возрасте 60 лет.
Напомним, с октября 2019 года минимальный трудовой стаж в Украине вырос до 26 лет. В Украине возникла проблема с начислением пенсий в связи с тем, что некоторые работодатели не передают вовремя информацию об уплате страховых взносов своих работников в Пенсионный фонд Украины, тем самым лишая их стажа, необходимого для своевременного выхода на пенсию.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский – бизнесу: Чистим Украину от грязиВчера, 10:35 - 2160 12
Впервые тарифы не растут, а уменьшаются - ГончарукВчера, 16:01 - 776 10
Ситуация на рынке электроэнергии требует немедленных изменений в Правилах рынка - ЭнергоатомВчера, 13:22 - 2202 9
Иностранцы купили украинских облигаций уже на 127 миллиардов гривеньВчера, 12:41 - 1192 9
Минцифры представило варианты дизайна электронного паспорта гражданина Украины (фото)Вчера, 10:00 - 4680 9
Минцифры представило варианты дизайна электронного паспорта гражданина Украины (фото)Вчера, 10:00 - 4680 9
Налоговая разъяснила, нужно ли хранить чеки из POS терминаловВчера, 13:00 - 4389 2
Банки снизили ставки по депозитам для населенияВчера, 15:02 - 4031
После запуска ипотеки строительство увеличится в два раза - ПарцхаладзеВчера, 09:00 - 3698 3
Украинцам будут платить деньги за осторожное вождение (инфографика)Вчера, 11:04 - 3604 4
Airbus показал тестовый полет модели узкофюзеляжного самолета будущего (видео)12.02.2020, 12:10 - 1936
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 1897
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 1395 2
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 1387
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1660