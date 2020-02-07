Сейчас переговоры с Коломойским о разделении Укрнафты не ведутся - Коболев

С олигархом Игорем Коломойским велись переговоры о разделении Укрнафты, но на данный момент они прекращены. Об этом глава Нафтогаза Андрей Коболев сказал в интервью.

«Его позиция — давайте начнем хотя бы с урегулирования этой проблемы [по спорному газу]. Если вы как государство способны на решение, которые мы согласовываем и обсуждаем, то тогда об этом, наверное, есть смысл говорить… Смысл в том, что он оказался в чем-то прав в своих сомнениях. Он оказался прав в том, что урегулирование могут заблокировать, что, собственно говоря, и произошло. Поэтому в отношениях с ним, которые весьма непростые, очень важно иметь полномочия эти переговоры вести. Ведь нас-то формально пока государство не уполномочило. По этим двум миллиардам у нас не было выбора, было окончательное решение суда, и нам пришлось искать решение, иначе последствия, повторюсь, были бы гораздо более плачевными. Если нас уполномочат, мандат дадут, то мы будем вести переговоры и по остальным вопросам», — заявил он.

По мнению Коболева, «вопрос Укрнафты надо закрывать, надо почистить старые проблемы и дать компании работать». Глава Нафтогаза считает, что компанию лучше разделить «на то, на что получится разделить».

«Принцип — справедливо разделить активы между акционерами. Тогда вопрос корпоративного конфликта просто закроется», — добавил он.

Напомним, в 2018 году Коболев заявлял, что Нафтогаз вел переговоры с миноритарнымы акционерами Укрнафты, связанными с олигархом Игорем Коломойским, о разделении компании на газовый и нефтяной блоки и дальнейшем их частичном выкупе.