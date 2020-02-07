Коболев предлагает приватизировать "Нафтогаз", чтобы закрыть вопрос высоких премий

Глава правления “Нафтогаза” Андрей Коболев предлагает приватизировать госкомпанию, чтобы закончить дискуссии о выплате премий и зарплат.

“После анбандлинга ничего не мешает “Нафтогаз” приватизировать, он стоит массу денег…

Частично, полностью, как выберут. И закончится дискуссия о зарплатах в “Нафтогазе”. Компания приносит очень много денег в бюджет. Это факт, больше других.

Все говорят: “Она приносит деньги, но нам не нравится, что менеджмент получает рыночную зарплату, потому что это государственная компания”. Никто не обсуждает зарплаты в ДТЭК”, – заявил Коболев.

По мнению главы “Нафтогаза”, действующий контракт госкомпании с Газпромом можно будет попробовать перевести непосредственно на нового оператора.

Как заявляет Коболев, приватизация “Нафтогаза” улучшит корпоративное управление и принесет еще больше прибыли государству.

“Если государство хочет сохранить донора бюджета, снять дискуссию о зарплатах, улучшить корпоративное управление, чтобы, возможно, получить еще больше денег, и единовременно получить существенную сумму от этой компании – есть очень простой способ.

Мы давно предлагаем как минимум миноритарный пакет выпустить на биржу. Если результат понравится, продать и все остальное.