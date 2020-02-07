Остановка экспорта "света" из Украины подорвет экономику – депутат

Введение в Украине дополнительной платы для экспортеров электроэнергии приведет к остановке экспорта тока и будет иметь крайне негативное влияние на экономику страны. Об этом заявила народный депутат Украины, член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Виктория Гриб.

“Это решение будет иметь влияние на экспорт в нашем государстве. Это решение будет иметь влияние на поставки валюты в наше государство. Изменения создают все основания для сокращения или даже прекращения экспорта электрической энергии, это может привести к снижению валютной выручки”, – сказала Гриб, комментируя решение НКРЭКУ утвердить изменения в Кодекс системы передачи.

По мнению депутата, утвержденные НКРЭКУ изменения приведут к сокращению производства электроэнергии в Украине и негативных процессов в энергетической и смежных отраслях.

“Производство электрической энергии будет сокращаться, не будут проводиться ремонты энергетического оборудования, что в свою очередь приведет к сокращению темпов развития или даже упадка смежных с энергетикой отраслей экономики, химической, металлургической, угольной отраслей. До увольнения работников и оттока трудоспособного населения за границу”, – добавила нардеп.

Также Гриб отметила, что в связи с принятием НКРЭКУ такого решения, цена на электроэнергию, которая экспортируется, вырастет, и украинские экспортеры не смогут конкурировать на энергорынках Европы.

“Изменения в кодекс системы передачи приведут к увеличению стоимости электроэнергии для экспортеров электроэнергии, что по своей сути является созданием экономического барьера доступа таких субъектов к энергетическим рынкам Европы и нарушением принципа свободного перемещения товаров”, – сказала Гриб.

Напомним, ранее Энергетическое сообщество Европейского союза и Европейская федерация торговцев энергией уже обратились к НКРЭКУ с просьбой не принимать изменения в Кодекс системы передачи в части введения тарифа на передачу при экспорте электроэнергии, поскольку это противоречит европейской практике и законодательству ЕС.