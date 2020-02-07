Эксперт рассказал, какие факторы усиливают девальвационные процессы

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Фундаментальных факторов для укрепления нацвалюты, к сожалению, нет. Украинская модель экономики как была сырьевой, так сырьевой и осталась.
Об этом в комментарии ГолосUA сообщил экономист Виктор Скаршевский.
По его словам, недавно Нацбанк опубликовал довольно примечательные данные о дефиците торгового баланса за 2019 год – минус 13,9 млрд долларов.
“То есть, мы почти на 14 млрд долларов больше покупаем товаров, чем продаем. Это еще не абсолютный рекорд, как это было в 2012-13 годах, но по отношению к 2015 году дефицит торгового баланса увеличился в 4 раза – с минус 3,5 до минус 13,9 млрд долларов”, – констатировал эксперт.
Покрывается этот дефицит, отметил он, за счет средств, которые переводят заробитчане, а также за счет новых долгов.
“Например, в прошлом году, если взять чистый приток от нерезидентов в ОВГЗ, – это 4,3 млрд долларов. Для сравнения, согласно данным НБУ, поступления от заробитчан составляют 12 млрд долларов”, – констатировал Виктор Скаршевский.
По словам эксперта, в сложившейся ситуации существуют следующие риски: интерес нерезидентов к украинским ОВГЗ постепенно охлаждается из-за снижения учетных ставок. Второй момент – ухудшение ситуации в мировой экономике и так называемый “черный лебедь”.
“Не так страшен сам по себе коронавирус, как реакция властей и экономик Китая и других стран на него. Мы уже видели проседание бирж, а также снижение цен на металл, руду и зерно на мировых рынках. Продукция металлургии с начала года подешевела на 7%, железная руда – на 11%. Уже появились признаки снижения цен на зерновые”, – добавил Виктор Скаршевский.
Эксперт констатировал, что в сложившейся ситуации Украина несет две потери. Первая – прямая. Учитывая то, что в нашей стране – сырьевая модель экономики, из-за снижения мировых цен на сырье, у нас уменьшается валютная выручка, что окажет давление на гривну. Второй фактор, который может негативно повлиять на динамику курса, – это то, что когда в мировой экономике и финансах происходит турбулентность, нерезиденты и спекулянты стараются максимально быстро и в полном объеме вывести деньги из развивающихся рынков, каким является и Украина.
“И уже есть признаки вывода денег по миру, в Украине тоже нет ажиотажа со стороны нерезидентов относительно покупки ОВГЗ. Если же ситуация еще ухудшится, как минимум нерезиденты прекратят заводить новые деньги, что само по себе негативно повлияет на курс. Если на этом фоне они начнут еще и выводить средства, это еще больше усилит девальвационные процессы”, – подытожил Виктор Скаршевский.
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