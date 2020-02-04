"Нафтогаз": спрос на газ сократился на 7% — из-за теплой погоды

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По данным “Укртрансгаза”, в 2019 году использование природного газа в Украине по сравнению с 2018 уменьшилось на 7% – с 32,3 млрд кубометров до 29,8 млрд кубометров.
Об этом сообщает пресс-служба “Нафтогаза”.
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“Нафтогаз” поставил около 15,4 млрд куб. природного газа на выполнение спецобязательств по ПСО. Из них около 8 млрд куб. м получили газоснабжающие компании (частные газсбыты и ХПК “Нафтогаз Украины” для покрытия нужд населения”, – говорится в сообщении.
В “Нафтогазе” подчеркивают, что существенное сокращение спроса объясняется в первую очередь более теплой погодой в зимние месяцы 2019 года по сравнению с 2018 годом.
В то же время газа для нужд отопления потребили на 44% больше за год.
“Это объясняется переходом нескольких производителей тепла на использование газа вместо угля и альтернативных источников энергии в 2019 году”, – пояснили в компании.
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