Регулятор закрепил обязательства по плате за передачу для экспортеров электроэнергии

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Нацкомиссия, которая осуществляет регулирование в сферах энергетики и комуслуг, закрепила в Кодекс системы передачи обязательства экспортеров электрической энергии оплачивать тариф на передачу.
Соответствующее постановление приняли на заседании комиссии 7 февраля.
“Мы ничего нового не вводим. Плата есть, мы уточняем положения Кодекса. Никто экспортеров не освобождает от тарифа. К нам обратились те, кто увидел технические недостатки в документах, мы их устраняем” , – прокомментировал решение председатель комиссии Валерий Тарасюк.
Отмечается, что за утверждение изменений в Кодекс системы передачи проголосовали 5 из 6 присутствующих на заседании членов НКРЭКУ.
По словам заместителя председателя правления оператора системы передачи НЭК “Укрэнерго” Андрея Немировского, документ “абсолютно ничего не меняет в логике функционирования рынка электрической энергии, поскольку необходимость оплаты экспортерами тарифа на передачу была заложена как в законе о рынке, так и в подзаконных актах.
Издание “Наші гроші” сообщило, что Антимонопольный комитет на заседании 30 января отказался согласовать проект постановления НКРЭКУ “Об утверждении изменений в Кодекс Систем передачи”, который был направлен на распространение тарифа на передачу для экспортеров элетроэнергии. Глава АМКУ опроверг эту информацию.
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