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Украина и Венгрия возобновят экономическое государственное сотрудничество после семилетнего перерыва

Украина и Венгрия возобновят экономическое государственное сотрудничество после семилетнего перерыва

Совместная межправительственная украинско-венгерская комиссия по вопросам экономического сотрудничества впервые после семилетнего перерыва рассмотрит конкретные проекты сотрудничества в марте в Будапеште.

Об этом сообщается на веб-сайте Кабинета Министров.

«Мы хотим обсудить несколько прагматичных проектов: договориться о строительстве по крайней мере одного контрольно-пропускного пункта на границе, использовании кредитной линии на $50 млн, которые Венгрия выделяет на инфраструктурные проекты в Украине», – указывается в сообщении со ссылкой на министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто

Кроме того, Венгрия заинтересована договориться о проектах, связанных с развитием сельского хозяйства и охраной здоровья, а также достичь результатов в переговорах о признании дипломов двух стран.

По материалам Mind
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