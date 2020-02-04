Украина и Венгрия возобновят экономическое государственное сотрудничество после семилетнего перерыва

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Совместная межправительственная украинско-венгерская комиссия по вопросам экономического сотрудничества впервые после семилетнего перерыва рассмотрит конкретные проекты сотрудничества в марте в Будапеште.
Об этом сообщается на веб-сайте Кабинета Министров.
«Мы хотим обсудить несколько прагматичных проектов: договориться о строительстве по крайней мере одного контрольно-пропускного пункта на границе, использовании кредитной линии на $50 млн, которые Венгрия выделяет на инфраструктурные проекты в Украине», – указывается в сообщении со ссылкой на министра иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петера Сийярто
Кроме того, Венгрия заинтересована договориться о проектах, связанных с развитием сельского хозяйства и охраной здоровья, а также достичь результатов в переговорах о признании дипломов двух стран.
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