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НБУ расширил возможности банков-нерезидентов по купле-продаже иностранной валюты за гривны

НБУ расширил возможности банков-нерезидентов по купле-продаже иностранной валюты за гривны

НБУ расширил возможности иностранных банков по купле-продаже иностранной валюты за гривну. С этой целью уточнено определение терминов «валютный рынок Украины» и «международный валютный рынок», которые являются базовыми при осуществлении торговли иностранной валютой.

Об этом говорится на странице регутятора.

Изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины №16 от 06 февраля 2020 года «О внесении изменений в Положение о структуре валютного рынка Украины, условия и порядок торговли иностранной валютой и банковскими металлами на валютном рынке Украины».

Что это дает:

  • благодаря этим уточнениям иностранные банки смогут свободно осуществлять расчеты в гривнах с другими иностранными банками по операциям покупки/продажи иностранной валюты в соответствии с договорами, заключенными за пределами Украины, с использованием своих корреспондентских счетов в украинских банках.
  • иностранные банки будут иметь возможность не только заключать договоры купли-продажи иностранной валюты за гривну с любыми украинскими банками (независимо от того, в каком банке открыт гривневый корреспондентский счет), но и проводить такие операции между собой, осуществляя расчет через корреспондентские счета в украинских банках.

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Как сказано в сообщении, это будет способствовать дальнейшему росту конкуренции и ликвидности на межбанковском валютном рынке, а также усилит привлекательность гривневых активов для иностранных инвесторов.

Изменения вступают в силу – 8 февраля 2020 года.

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По материалам Finance.UA
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