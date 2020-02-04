НБУ расширил возможности банков-нерезидентов по купле-продаже иностранной валюты за гривны

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НБУ расширил возможности иностранных банков по купле-продаже иностранной валюты за гривну. С этой целью уточнено определение терминов «валютный рынок Украины» и «международный валютный рынок», которые являются базовыми при осуществлении торговли иностранной валютой.
Об этом говорится на странице регутятора.
Изменения утверждены постановлением Правления Национального банка Украины №16 от 06 февраля 2020 года «О внесении изменений в Положение о структуре валютного рынка Украины, условия и порядок торговли иностранной валютой и банковскими металлами на валютном рынке Украины».
Что это дает:
Как сказано в сообщении, это будет способствовать дальнейшему росту конкуренции и ликвидности на межбанковском валютном рынке, а также усилит привлекательность гривневых активов для иностранных инвесторов.
Изменения вступают в силу – 8 февраля 2020 года.
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