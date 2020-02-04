Киевлянин возместил бюджету более 2,5 миллиона неуплаченных налогов

Сотрудниками налоговой милиции г. Киева обеспечено возмещение в бюджет более 2,5 млн грн неуплаченных налогов.

Об этом сообщает Государственная фискальная служба Украины.

“В рамках расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 212 УК Украины был установлен местный житель, который не задекларировал в годовой налоговой декларации доход в размере более 12,8 млн грн, полученный от иностранной компании, и не уплатил в бюджет более 2,5 млн грн налога на доходы физических лиц и военного сбора”, – говорится в сообщении.

Читайте также: Иностранный доход: как облагается и декларируется

Отмечается, что по результатам проведенных мероприятий бюджету возмещена вся сумма неуплаченных налогов, а уголовное производство направлено в прокуратуру г. Киева для дальнейшего обращения в суд с ходатайством об освобождении лица от уголовной ответственности на основании ч.4 ст. 212 УК Украины.