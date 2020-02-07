Uber получил $8,5 млрд убытков, но собирается выйти на прибыль раньше плана

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Чистый убыток Uber по итогам 2019 года составил $ 8,5 млрд, несмотря на 26% рост выручки до $ 14,147 млрд.
Об этом говорится в отчете компании.
Рост чистого убытка компании связан с компенсациями акционерам. В 2018 году компания получила прибыль в размере $ 997 млн и выплатила компенсации на сумму $ 172 млн.
При этом убытки за четвертый квартал оказались ниже прогнозов аналитиков. Акции Uber выросли на 10% после заявления главы компании Дары Хосровшахи, что компания переносит план по рентабельности по EBITDA на четвертый квартал 2020 года, несмотря на планы достичь этого результата в 2021 году. На максимуме акции торговались по $ 40,66 за бумагу, но позже опустились на 5%.
Также Хосровшахи заявил, что компания будет стремиться к увеличению количества постоянных клиентов и расширению использования услуг премиум-класса. Также компания планирует ускорить рост сервиса UberEats, который пока убыточен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Тарифы на воду взлетят: к чему готовиться украинцамВчера, 17:06 - 2666 11
Украинский бизнес планирует сокращение персоналаПозавчера, 11:25 - 10232 10
Налог на YouTube, Facebook и Instagram: к чему готовиться украинцамВчера, 06:33 - 10999 4
Как "зеленая волна" помогает водителямВчера, 16:17 - 916 3
Вторая пенсия: как не остаться без средств после повышения пенсионного возрастаВчера, 10:30 - 5342 2
Законен ли штраф за езду днем без включенных фарВчера, 10:02 - 14214 1
Налог на YouTube, Facebook и Instagram: к чему готовиться украинцамВчера, 06:33 - 10999 4
Вторая пенсия: как не остаться без средств после повышения пенсионного возрастаВчера, 10:30 - 5342 2
Тарифы на воду взлетят: к чему готовиться украинцамВчера, 17:06 - 2666 11
ТОП-5 самых популярных внутренних рейсов 2019 года - УкрзализныцяВчера, 09:00 - 2484
Hyundai представил кроссовер Creta второго поколения (фото, видео)07.02.2020, 15:10 - 804
Cadillac представил новый внедорожник (фото)06.02.2020, 14:10 - 704
Представлен первый смартфон самостоятельного бренда Xiaomi Poco (фото, видео)04.02.2020, 15:10 - 955
Hyundai показал новую Creta (фото, видео)03.02.2020, 17:10 - 1278
Google запустит сервис предупреждений о коронавирусе31.01.2020, 13:10 - 1084