Uber получил $8,5 млрд убытков, но собирается выйти на прибыль раньше плана

Чистый убыток Uber по итогам 2019 года составил $ 8,5 млрд, несмотря на 26% рост выручки до $ 14,147 млрд.

Об этом говорится в отчете компании.

Рост чистого убытка компании связан с компенсациями акционерам. В 2018 году компания получила прибыль в размере $ 997 млн ​​и выплатила компенсации на сумму $ 172 млн.

При этом убытки за четвертый квартал оказались ниже прогнозов аналитиков. Акции Uber выросли на 10% после заявления главы компании Дары Хосровшахи, что компания переносит план по рентабельности по EBITDA на четвертый квартал 2020 года, несмотря на планы достичь этого результата в 2021 году. На максимуме акции торговались по $ 40,66 за бумагу, но позже опустились на 5%.

Также Хосровшахи заявил, что компания будет стремиться к увеличению количества постоянных клиентов и расширению использования услуг премиум-класса. Также компания планирует ускорить рост сервиса UberEats, который пока убыточен.