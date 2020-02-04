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Украина и Беларусь договорились об отмене разрешений на автоперевозки

Украина и Беларусь договорились об отмене разрешений на автоперевозки

Украина и Беларусь достигли соглашения об отмене разрешительной системы в сфере нерегулярных грузовых и пассажирских автомобильных перевозок.

Об этом сообщили в Мининфраструктуры.

«Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий и министр транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Авраменко подписали протокол между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о внесении изменений в соглашение между правительством Украины и правительством Республики Беларусь о международном автомобильном сообщении от 17 декабря 1992 года», — сказано в сообщении.

Этим протоколом предусматривается освобождение от разрешительной системы автомобильных перевозок грузов и пассажиров в нерегулярном сообщении.

Беларусь стала третьей страной, с которой достигнута полная либерализация грузовых перевозок. До этого, в мае 2016 года, такой документ был подписан со Швейцарией, а в июне 2019 года — с Великобританией.

Криклий отметил, отныне перевозчики не будут зависеть от количества разрешений и не будут терять время на их оформление. Это также уменьшит финансовую нагрузку на перевозчиков.

«Уверен, что Верховная Рада не будет медлить с ратификацией этого соглашения. Еще два года назад двусторонние разрешения Республики Беларусь были в чрезвычайном дефиците, а подписание протокола нивелирует любые риски создания дефицита разрешений на этом направлении в будущем», — сказал Криклий.

По материалам НВ
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