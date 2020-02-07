Apple придумала, где можно разметить Touch ID в Apple Watch (фото)

Компания Apple получила в бюро по патентам и торговым маркам США (United States Patent and Trademark Office, USPTO) патент на новый дизайн умных часов Apple Watch.

Патент описывает новую для Apple Watch функцию – сканер отпечатков пальцев. Apple придумала, где можно разметить Touch ID в таком компактном корпусе – в колёсико Digital Crown.

Отметим, что Apple начала оформлять патент ещё в ноябре 2018 года, а публикация его состоялась только сейчас. В 2017 году был выдан похожий патент на Touch ID в кнопке включения iPhone.



Фото: patentlyapple.com

Судя по всему, Apple не готова пока отказаться от технологии Touch ID окончательно. Если в новых iPhone последних лет используется безрамочный дизайн без домашней кнопки и Face ID, то в долгожданном недорогом iPhone домашняя кнопка с Touch ID должна вернуться на своё место.

Также авторитетный Мин-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), известный своими связями в цепочке производственных поставок Apple, предсказал выпуск в первой половине 2021 года iPhone со сканером отпечатков пальцев Touch ID, встроенным в боковую кнопку включения.



Фото: patentlyapple.com

На волне шумихи вокруг вспышки коронавируса китайские пользователи оказались вынуждены переосмыслить свои требования к смартфонам – функция Face ID у iPhone и её аналоги у смартфонов Android оказываются совершенно бесполезными и даже опасными в условиях, когда населения поголовно носит маски, чтобы уберечься от заражения.